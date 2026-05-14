US Avellino arriva il rompete le righe per la squadra biancoverde

L’US Avellino 1912 ha comunicato che la squadra principale, dopo aver fatto ritorno ieri mattina dalla trasferta a Catanzaro, avrà tre giorni di riposo. La squadra si fermerà quindi fino a nuovo avviso, senza allenamenti programmati nel periodo. La società ha confermato questa pausa, che durerà fino a quando non sarà comunicato il prossimo programma di lavoro.

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