US Avellino arriva il rompete le righe per la squadra biancoverde
L’US Avellino 1912 ha comunicato che la squadra principale, dopo aver fatto ritorno ieri mattina dalla trasferta a Catanzaro, avrà tre giorni di riposo. La squadra si fermerà quindi fino a nuovo avviso, senza allenamenti programmati nel periodo. La società ha confermato questa pausa, che durerà fino a quando non sarà comunicato il prossimo programma di lavoro.
L’U.S. Avellino 1912 rende noto che la prima squadra, dopo essere rientrata nella mattinata di ieri dalla trasferta di Catanzaro, godrà di 3 giorni di riposo. Società, staff tecnico e calciatori si ritroveranno, poi, domenica 17 maggio alle ore 10:00 per recarsi al Santuario di Montevergine.🔗 Leggi su Today.it
Sullo stesso argomento
LA SITUAZIONE DELLA SQUADRA. Al bivio tra il ’rompete le righe’ o la ripresa degli allenamentiDopo la devastante retrocessione dell’8 maggio scorso, per la quale solo il presidente Charlie Stillitano e il tecnico Luca D’Angelo si sono assunti...
Il ritrovo. Domani la Maceratese a cena, poi scatta il rompete le righeDomani ci sarà la cena che chiuderà la stagione in chiaroscuro della Maceratese e si potrà procedere a programmare la prossima facendo tesoro di...
Temi più discussi: Avellino, basta un’autorete: il Partenio festeggia playoff e vittoria; Catanzaro travolgente Avellino ko 3-0, le Aquile volano in semifinale per la Serie A; Avellino, la stagione continua: playoff con il Catanzaro; Avellino-Modena: i Lupi ci provano – presentazione della sfida della 38ª giornata al Partenio-Lombardi.
Avellinozon. . Ad Avellino arriva una serata tra teatro, musica e arte da non perdere. Maurizio Picariello porta in scena Esercizi di Umanità, accompagnato alla chitarra dal maestro Tony Maffeo. In mostra anche le opere di Rosanna Pellegrino. Emozioni, paro - Facebook facebook
Avellino, arriva Armando Izzo a titolo definitivo dal Monza. Accordo fino al 2029L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dall’A.C. Monza, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Armando Izzo. Nato a Napoli il 2 marzo 1992 il difensore ha ... tuttomercatoweb.com
Avellino, arriva Luca Falbo: l'ex Monopoli firma un contratto annuale con opzioneDopo l'ultima esperienza al Monopoli, Luca Falbo riparte dalla Serie C e approda all'Avellino. Ad annunciarlo è la società irpina con un comunicato ufficiale: L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ... m.tuttomercatoweb.com