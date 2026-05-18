La stagione del campionato di Serie D si è conclusa ieri con la finale playoff del Girone F tra Teramo e Notaresco. L’Atletico Ascoli, che ha ottenuto un buon piazzamento, non è riuscito a qualificarsi per la fase successiva. Mister Seccardini ha dato l’addio alla squadra, che adesso si prepara a ripartire per colmare le differenze rispetto alle avversarie. La stagione si è chiusa senza che la squadra riuscisse a competere fino in fondo, nonostante un risultato complessivamente positivo.

Con la finale playoff del Girone F di Serie D tra Teramo e Notaresco, si è chiusa ieri la lunga stagione del campionato di quarta serie. L’Atletico Ascoli mercoledì ha svolto l’ultimo allenamento sul sintetico del campo ‘Tonino Camaioni’ di Monterocco al termine del quale mister Simone Seccardini ha ordinato lo sciogliete le righe mandando tutti i ragazzi della squadra in vacanza. D’altronde è stato un campionato difficile e combattuto fino alla fine con i bianconeri del Patron Graziano Giordani che hanno conquistato per la prima volta nella loro storia gli spareggi per provare l’assalto alla Serie C. Un risultato incredibile per una società senza pubblico, senza una città a sostenerla, ma con un Patron ambizioso che sta investendo tanto nella squadra di calcio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mister Seccardini ha ordinato il rompete le righe: stagione conclusa con l’ottimo piazzamento playoff, senza però riuscire mai a competere. L’Atletico Ascoli ci riproverà: "Gap da colmare»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Atletico Ascoli, Seccardini: "Usciamo a testa alta"E’ rimasto un po’ di più nello spogliatoio l’allenatore dell’Atletico Ascoli, Simone Seccardini, prima di arrivare nella sala stampa dello stadio...

Leggi anche: U.S. Avellino, arriva il rompete le righe per la squadra biancoverde

Mister Seccardini ha ordinato il rompete le righe: stagione conclusa con l’ottimo piazzamento playoff, senza però riuscire mai a competere. L’Atletico Ascoli ci riproverà ...Con la finale playoff del Girone F di Serie D tra Teramo e Notaresco, si è chiusa ieri la lunga stagione del campionato di quarta serie. L’Atletico Ascoli mercoledì ha svolto l’ultimo allenamento sul ... sport.quotidiano.net

D’Alessandro: Atletico, siamo soddisfattiUltimo allenamento per l’Atletico Ascoli giovedì al campo ‘Tonino Camaioni’ di Monterocco al termine del quale mister simone Seccardini ... ilrestodelcarlino.it