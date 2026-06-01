Una donna è morta dopo due giorni di agonia, a seguito di un'aggressione domestica. Trasportata in ospedale in condizioni critiche, ha ricevuto cure intensive ma non è riuscita a superare le ferite riportate. La vittima era stata brutalmente colpita dal marito durante un episodio di violenza. I medici hanno tentato di salvarla, ma la donna è deceduta nel reparto di rianimazione. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Per due giorni i medici hanno tentato di salvarle la vita. Ricoverata in condizioni disperate dopo una violenta aggressione domestica, ha lottato tra la vita e la morte nel reparto dell’ospedale dove era stata trasportata d’urgenza. Le ferite riportate, però, si sono rivelate troppo gravi. La speranza di familiari e amici si è spenta lentamente, mentre gli inquirenti ricostruivano quanto accaduto all’interno delle mura di casa. Un dramma familiare che ha sconvolto un’intera comunità e che ora assume contorni ancora più tragici. La vittima è Alessandra Bruno, 49 anni, deceduta all’ospedale Garibaldi Centro di Catania dopo due giorni di agonia. La donna era stata brutalmente aggredita nella sua abitazione e colpita più volte alla testa con un corpo contundente che, secondo la Procura, sarebbe stato un martello. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Massacrata dal marito, Alessandra muore dopo due giorni di agonia

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Massacrata di botte dal marito e presa a martellate in testa: Alessandra Bruno muore in ospedale

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