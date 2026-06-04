Femminicidio Pamela Genini l' arrivo in tribunale di Gianluca Soncin per il processo
In tribunale a Milano si è aperto il processo per il femminicidio di una donna di 29 anni, uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025 nell’appartamento di via Iglesias 33. L’imputato, il suo fidanzato, è presente in aula. La vittima è deceduta nel suo appartamento, dove è stata trovata con numerosi fendenti. La vicenda ha portato all’apertura del procedimento giudiziario contro l’uomo.
A Milano è iniziato il processo per il femminicidio di Pamela Genini, la 29enne uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025 nell’abitazione di via Iglesias 33 a Milano dal fidanzato Gianluca Soncin. Nelle immagini l’arrivo in aula del 52enne, accusato dalla pm Alessia Menegazzo e dall’aggiunta Letizia Mannella di omicidio volontario pluriaggravato da premeditazione, stalking, futili motivi, crudeltà e legame affettivo. Soncin, detenuto in carcere, rischia l’ergastolo. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
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