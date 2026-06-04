Femminicidio Pamela Genini l' arrivo in tribunale di Gianluca Soncin per il processo

Notizia in breve

In tribunale a Milano si è aperto il processo per il femminicidio di una donna di 29 anni, uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025 nell’appartamento di via Iglesias 33. L’imputato, il suo fidanzato, è presente in aula. La vittima è deceduta nel suo appartamento, dove è stata trovata con numerosi fendenti. La vicenda ha portato all’apertura del procedimento giudiziario contro l’uomo.