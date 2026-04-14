Femminicidio di Pamela Genini la procura chiede il processo immediato per Gianluca Soncin
La Procura di Milano ha richiesto il processo con rito immediato per Gianluca Soncin, 53 anni, accusato di aver ucciso l’ex compagna Pamela Genini. La richiesta arriva dopo aver raccolto gli elementi necessari per procedere contro l’uomo, coinvolto in un procedimento giudiziario per il femminicidio. La vicenda riguarda il decesso della donna, avvenuto in circostanze che sono state oggetto di indagine.
La Procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato per Gianluca Soncin, il 53enne accusato del femminicidio dell'ex compagna Pamela Genini. Il 53enne ha ucciso l'ex modella nella sua casa di via Iglesias a Milano con 30 coltellate.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Per Gianluca Soncin processo immediato per l’omicidio di Pamela GeniniLa Procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato, saltando la fase dell’udienza preliminare, per Gianluca Soncin, 53 anni, che il 14...