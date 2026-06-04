Durante l’udienza in Corte d’Assise a Milano, l’avvocato della famiglia della vittima ha affermato che Pamela Genini poteva essere salvata e avrebbe dovuto ricevere protezione. Il processo riguarda l’ex compagno della donna, imputato per il suo omicidio con coltellate. La discussione si è concentrata sulla possibilità di intervenire prima dell’evento fatale e sulla mancanza di misure di tutela adeguate. La corte ascolta le testimonianze nel procedimento avviato contro l’imputato.

Pamela Genini poteva essere salvata e doveva essere protetta. E’ il concetto sottolineato dall’ avvocato Nicodemo Gentile, che assiste la famiglia della 29enne uccisa a coltellate e per cui oggi si è aperto il processo in Corte d’Assise a Milano nei confronti dell’ex compagno Gianluca Soncin. “Noi andremo avanti e ci auguriamo che a Bergamo ci sia un procedimento parallelo già aperto per quanto riguarda quel verbale del pronto soccorso di Seriate, dove Pamela dà delle indicazioni ben precise: dello stato in cui viveva e delle sue paure, c’erano tre indici precisi che imponevano una forma di protezione per questa donna”, ha affermato l’avvocato parlando in tribunale a Milano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Femminicidio Genini, l'avvocato Gentile: "Pamela doveva essere protetta"

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Femminicidio Pamela Genini, iniziato oggi il processo a Gianluca Soncin

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