L'ex che Pamela Genini chiamò prima di essere uccisa | Minacciato e aggredito dal giorno del femminicidio

Un uomo, coinvolto in una vicenda di violenza domestica, ha riferito di essere stato chiamato dall’ex compagna prima di essere uccisa, affermando di essere stato minacciato e aggredito dal giorno del femminicidio. Nel frattempo, attraverso la sua legale, ha smentito alcune notizie diffuse successivamente alla profanazione della tomba della vittima, dichiarando di essere stato diffamato.

Attraverso la sua legale, Francesco Dolci smentisce alcuni dettagli diffusi dopo la notizia della profanazione della tomba di Pamela Genini: "Io diffamato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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