Femminicidio Genini processo al via il 4 giugno | a Soncin contestata la premeditazione

Il processo a carico di Gianluca Soncin, accusato di aver ucciso l’ex compagna con 76 coltellate, inizierà il 4 giugno davanti alla Corte d’Assise di Milano. L’imputato, di 53 anni, è stato arrestato dopo il delitto, avvenuto poco dopo la decisione della vittima di interrompere la relazione. A Soncin viene contestata la premeditazione dell’omicidio. La vicenda riguarda un femminicidio avvenuto in una località della provincia milanese.

Inizierà il 4 giugno, davanti alla Corte d’Assise di Milano, il processo a carico di Gianluca Soncin, 53enne imputato per aver ucciso con 76 coltellate l’ex compagna Pamela Genini dopo che lei aveva deciso di chiudere la relazione. Lo ha stabilito il gip Tommaso Perna che ha accolto la richiesta di processo con rito immediato (si salta la fase dell’udienza preliminare) firmata dalla pm Alessia Menegazzo e dalla responsabile del dipartimento fasce deboli, Letizia Mannella, della Procura diretta da Marcello Viola. Soncin, di origini biellesi e che viveva a Cervia (Ravenna),è imputato per omicidio volontario pluriaggravato dallapremeditazione,...🔗 Leggi su Bergamonews.it

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