Femminicidio di Pamela Genini Francesco Dolci risponde alle accuse della madre | le chat contro l' ex

Francesco Dolci ha risposto alle accuse della madre di Pamela Genini, affermando che le persone coinvolte continuano a comunicare senza preoccuparsi delle querele. La discussione riguarda le chat tra Dolci e l'ex ragazza della vittima, che secondo la madre sarebbero state usate contro di lei. La vicenda è al centro di un procedimento legale in cui si analizzano i messaggi scambiati tra le parti coinvolte.

La cronaca non è nuova ai vari livelli che si compongono intorno a un singolo caso. Il femminicidio di Pamela Genini è un esempio: dopo la sua tragica morte avvenuta per mano del fidanzato Gianluca Soncin, la sua bara custodita nel cimitero di Strozza (Bergamo) è stata profanata. Da circa un mese l’ex fidanzato, Francesco Dolci, non fa che ripetere che Soncin avrebbe fatto parte di un giro di imprenditori criminali, gli stessi che potrebbero aver violato il riposo eterno della ragazza. Per questo motivo la famiglia di Pamela a più riprese gli ha chiesto di smettere di “raccontare bugie, telenovele”, ma Dolci si difende e parla di presunte querele.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Femminicidio di Pamela Genini, Francesco Dolci risponde alle accuse della madre: le chat contro l'ex Notizie correlate Femminicidio Pamela Genini, l'ex Francesco Dolci contro la famiglia: "Continuano a mentire, bugiardi"“La famiglia continua a mentire”, Francesco Dolci, l’ex fidanzato di Pamela Genini, uccisa il 14 ottobre a Milano nel suo appartamento, attacca la... Tomba di Pamela Genini profanata poco dopo la tumulazione, Francesco Dolci si difende dalle accuse della mammaProseguono le indagini sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, con l’attenzione che si concentra su una possibile azione esperta e rapida. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Femminicidio Pamela Genini, chiesto l’immediato per Gianluca Soncin: La uccise con 76 coltellate; Pamela Genini uccisa con 76 coltellate, la Procura chiede il processo immediato per Soncin; Femminicidio di Pamela Genini, pm chiede processo immediato per Soncin; Femminicidio di Pamela Genini, chiesto il rito immediato per Gianluca Soncin: la uccise con 76 coltellate. Femminicidio di Pamela Genini, Francesco Dolci risponde alle accuse della madre: le chat contro l'exContinuano incuranti delle querele, così Francesco Dolci replica alle accuse della madre di Pamela Genini. Come nascono i veleni sul femminicidio ... virgilio.it Appello della mamma di Pamela Genini a Francesco Dolci, se sai parla: lui teme di essere incastratoFemminicidio Pamela Genini, appello della mamma della modella all'ex Francesco Dolci. L'uomo teme di essere incastrato ... virgilio.it Femminicidio Pamela Genini, “Soncin a processo immediato”. Per lui anche le aggravanti della premeditazione, lo stalking e la crudeltà. Rischia l’ergastolo. Il corpo della vittima profanato da ignoti - facebook.com facebook