La tomba di Pamela Genini, vittima di una profanazione presumibilmente avvenuta già a novembre, ha attirato l’attenzione delle autorità. Si indaga su eventuali motivi legati a una relazione con Francesco Dolci, accusato di essere stato geloso. Gli investigatori stanno verificando le circostanze dell’episodio e le dichiarazioni relative alla sfera privata dell’uomo, senza ancora arrivare a conclusioni definitive.

La tomba di Pamela Genini potrebbe essere stata profanata già a novembre 2025, poco dopo il funerale: è quanto emerge dalle indagini sul caso. Di interesse resta anche il rapporto con Francesco Dolci, ex compagno della vittima. Intanto emergono nuovi dettagli su testimonianze, immagini del cimitero e possibili moventi ossessivi o economici. Tomba di Pamela Genini profanata a novembre? Il rapporto con Francesco Dolci Le testimonianze delle amiche di Pamela Tomba di Pamela Genini profanata a novembre? Il caso di Pamela Genini, uccisa nell’ottobre 2025 dall’ex compagno Gianluca Soncin, è ancora al centro delle cronache dopo la scoperta del ormai noto gesto agghiacciante: la tomba è stata profanata e qualcuno ha asportato la testa della vittima.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tomba di Pamela Genini profanata a novembre, i dettagli e i dubbi sulla relazione con Francesco Dolci

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