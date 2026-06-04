feltri il nucleare e la bomba che abbiamo in testa

Ieri, Vittorio Feltri ha commentato la paura italiana per il nucleare, affermando che molte persone associano il termine alla bomba. Ha sottolineato come questa percezione sia radicata nel sentire comune, rendendo difficile un dibattito razionale sull’energia nucleare. Feltri ha parlato in modo diretto, evidenziando come il timore di un’arma nucleare influenzi l’atteggiamento generale verso lo sviluppo di centrali.

Ieri Vittorio Feltri, nel suo stile diretto, a proposito della fobia italiana per l’energia nucleare, ha detto una cosa molto semplice e vera: “La gente sente nucleare e pensa a una bomba”. Mentre, detta letteralmente in soldoni, è una fonte energetica che ci farebbe risparmiare decine di miliardi in bollette. Amplio il discorso di Feltri con dei dati, anche perché le persone non pensano solo a una bomba, pensano erroneamente a Chernobyl e a Fukushima, due spauracchi che vengono decontestualizzati (Fukushima oltretutto fa pensare a Hiroshima, e non c’entra un tubo). Per quanto riguarda Chernobyl, nel mondo c’erano 397 reattori nucleari in funzione, e nello stesso anno ne entrarono in funzione altri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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