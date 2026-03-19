Meloni a Pulp Podcast da Fedez si allinea agli Usa | Non possiamo permetterci che Iran abbia la bomba nucleare - VIDEO

Il primo ministro ha partecipato a un episodio del Pulp Podcast condotto da Fedez, dove ha espresso la posizione del governo italiano riguardo alla minaccia nucleare dell'Iran. Durante l'intervista ha affermato che l'Italia condivide la preoccupazione degli Stati Uniti, sottolineando che non si può consentire a Teheran di ottenere l'arma atomica. La conversazione si è concentrata sulla questione della sicurezza internazionale e delle possibili azioni da intraprendere.

"È più pericolosa una guerra oggi per impedire all'Iran di avere una bomba nucleare o è più pericoloso che il regime ayatollah possa attaccarmi domani con una bomba nucleare?" si è chiesta la Meloni durante l'intervista facendo trapelare la sua linea Giorgia Meloni è stata intervistata a Pulp. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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