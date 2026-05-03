Negli anni passati, l'area della Groenlandia è stata al centro di diverse questioni militari e strategiche. Tra queste, un'operazione chiamata “Chrome Dome” coinvolgeva l'uso di bombe nucleari e rappresentava una delle attività più rischiose mai condotte in quella regione. Oggi, la Groenlandia torna a essere protagonista di un dibattito tra potenze mondiali, che si confrontano su temi di sicurezza e controllo delle risorse.

Si chiamava “Chrome Dome” ed era un’operazione oggi assolutamente impensabile, perché rischiosa in modo quasi assurdo. Ma era figlia del tempo, gli anni Cinquanta e Sessanta, quelli della Guerra Fredda tra Stati Uniti ed Unione Sovietica. Avrebbe potuto provocare la catastrofe, la fine della civiltà, ma qualcuno evidentemente ci diede una mano, anche se di guai ne causò parecchi: uno di questi è una bomba nucleare della potenza di un megatone perduta sui ghiacci della Groenlandia e ad oggi ancora non ritrovata. Ma andiamo con ordine. La Guerra fredda. in Groenlandia. Il mondo, dalla fine degli anni Cinquanta alla fine degli anni Sessanta, visse con l’incubo di una guerra nucleare improvvisa e devastante tra le due superpotenze di allora, Usa e U.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La Groenlandia contesa: dalla bomba nucleare perduta alla nuova sfida tra potenze

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