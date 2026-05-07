Il Real Madrid ha annunciato l’avvio di un procedimento disciplinare in seguito allo scontro tra i giocatori Valverde e Tchouameni avvenuto durante la partita odierna. La società ha pubblicato una nota ufficiale in cui comunica di aver preso provvedimenti e di aver avviato un’indagine interna sulla vicenda. Nessuna ulteriore informazione è stata fornita sui dettagli dell’episodio o sulle eventuali sanzioni.

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© Calcionews24.com - Valverde Tchouameni, il Real Madrid interviene: avviato procedimento disciplinare dopo lo scontro! La nota ufficiale

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