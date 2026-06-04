Federica Abbate | Le mie hit nascono in mezzo alle galline E stavolta l’autrice di brani famosi ci mette la faccia e la voce L’intervista

Federica Abbate ha rivelato che molte delle sue canzoni nascono in ambienti rurali, tra le galline. Questa volta si è esposta personalmente, condividendo il suo coinvolgimento diretto nel processo creativo. La cantante e autrice ha partecipato a un’intervista in cui ha spiegato come le sue hit più popolari, tra cui brani con oltre 100 milioni di streaming, siano state scritte in contesti informali. La sua voce accompagna ora le parole, confermando il suo ruolo di protagonista nel suo lavoro.

Cosa hanno in comune hit da oltre 100 milioni di stream come Una volta ancora di Fred De Palma e Ana Mena, Ti volevo dedicare di Rocco Hunt, J-Ax e i Boomdabash, Mediterranea di Irama, Mille del trio Fedez Berti Lauro o Roma-Bangkok di Baby K e Giusy Ferreri, uno dei pochi singoli ad aver raggiunto il disco di diamante della FIMI? Una firma tra i riconoscimenti, quella di Federica Abbate, 35enne milanese, autrice di hit stratosferiche, tutte le più importanti degli ultimi quindici anni, fino a Per sempre sì di Sal Da Vinci, con la quale si aggiudica il suo primo Festival di Sanremo come autrice. Ma Federica Abbate alle volte ci mette anche... 🔗 Leggi su Open.online

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