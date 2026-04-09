In un intervento acceso, un esponente politico ha criticato la leadership attuale, chiedendo se la premier sia disposta a mostrare capacità o preferisca nascondersi dietro le parole. Ha aggiunto che senza competenza l’Italia potrebbe trovarsi in difficoltà, e ha accusato la premier di mantenere un atteggiamento subalterno rispetto a un ex presidente degli Stati Uniti. Inoltre, ha commentato sul fatto che la realtà rappresentata dalla governante sarebbe distorta e lontana dalla situazione reale.

“Lei racconta una realtà mitologica, la sveglia referendaria non è suonata a Palazzo Chigi. Lei dice ancora al quarto anno ‘faremo’ ma ha un grande futuro alle spalle. Ha citato grandi numeri, ma non due numeretti: quattro anni, zero riforme. Ha detto ci metto la faccia, cosa notevole, ma se non ci mette competenza e capacità l’Italia rimane in braghe di tela “. Così il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ha risposto in Aula all’informativa di Giorgia Meloni sull’operato del governo. Conte ha parlato anche di politica estera. “Lei ancora oggi è completamente confusa, fa la critica a Sanchez. Ma qui non si tratta di scegliere tra Sanchez e Orban, deve scegliere la Costituzione – ha detto Conte – lei ha giurato sulla Costituzione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Conte a Meloni: “Ci mette la faccia? Se non ci mette capacità l’Italia resta in braghe di tela. Con Trump subalternità ignobile”

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Il fallimento del referendum, l’alleanza con Trump e un bilancio a grandi linee di quattro anni di governo. La leader Pd Elly Schlein lancia un affondo a Giorgia Meloni nel corso della sua informativa alla Camera sull'azione del governo x.com

“Se non è troppo impegnata con gli scandali dei suo ministri, vi mando una cartolina dal paese reale, quello in cui negli ultimi 4 anni gli stipendi reali si sono abbassati di nove punti percentuali”. Il fallimento del referendum, l’alleanza con Trump e un bilancio a - facebook.com facebook