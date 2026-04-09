Conte a Meloni | Ci mette la faccia? Se non ci mette capacità l’Italia resta in braghe di tela Con Trump subalternità ignobile
In un intervento acceso, un esponente politico ha criticato la leadership attuale, chiedendo se la premier sia disposta a mostrare capacità o preferisca nascondersi dietro le parole. Ha aggiunto che senza competenza l’Italia potrebbe trovarsi in difficoltà, e ha accusato la premier di mantenere un atteggiamento subalterno rispetto a un ex presidente degli Stati Uniti. Inoltre, ha commentato sul fatto che la realtà rappresentata dalla governante sarebbe distorta e lontana dalla situazione reale.
“Lei racconta una realtà mitologica, la sveglia referendaria non è suonata a Palazzo Chigi. Lei dice ancora al quarto anno ‘faremo’ ma ha un grande futuro alle spalle. Ha citato grandi numeri, ma non due numeretti: quattro anni, zero riforme. Ha detto ci metto la faccia, cosa notevole, ma se non ci mette competenza e capacità l’Italia rimane in braghe di tela “. Così il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ha risposto in Aula all’informativa di Giorgia Meloni sull’operato del governo. Conte ha parlato anche di politica estera. “Lei ancora oggi è completamente confusa, fa la critica a Sanchez. Ma qui non si tratta di scegliere tra Sanchez e Orban, deve scegliere la Costituzione – ha detto Conte – lei ha giurato sulla Costituzione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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