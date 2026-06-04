Come scrive hit da 100 milioni di stream senza usare un computer?. Perché ha scelto di comporre musica tra le galline in campagna?. Chi sono i famosi artisti che appaiono nel suo nuovo video?. Come intende hackerare il sistema pop attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale?.? In Breve Video con Sarah Toscano, Clara, Fabio Rovazzi e Fred De Palma. Composizione musicale tramite note dello smartphone senza uso di computer. Evoluzione tematica dal brano Per sempre sì scritto per Sal Da Vinci. Uso di reggaeton e neomelodico per decostruire il sistema pop commerciale. Federica Abbate sfida il sistema pop con Superman e il valore dell’autoironia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Federica Abbate debutta con Superman: hit tra smartphone e galline

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Federica Abbate: «Le mie hit nascono in mezzo alle galline». E stavolta l’autrice di brani famosi ci mette la faccia (e la voce). L’intervistaFederica Abbate ha rivelato che molte delle sue canzoni nascono in ambienti rurali, tra le galline.

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Temi più discussi: Sal Da Vinci fa ballare ma copia, Nigiotti e Sattei si consolano dopo il flop di Sanremo. Ma che combina Orietta Berti? Pagelle 29 maggio 2026; Drake fa la storia con il triplo debutto shock ICEMAN, HABIBTI e MAID OF HONOUR; Euphoria 3, nel giorno del gran finale arriva il verdetto sulla quarta stagione: svelato il destino della serie (e di Zendaya); King Marracash, l'esordio da record del Re del rap italiano convince i cinema: cambia l'offerta, ma quando esce in streaming il film?.

Federica Abbate svela il segreto di Per sempre sì di Sal Da Vinci: Volevamo una bomba per Sanremo, l’abbiamo scritta in un giornoDietro il successo di Per sempre sì c’è anche la firma di Federica Abbate, una delle autrici più apprezzate della musica ... msn.com

Federica Abbate: il video di Superman con Sal Da Vinci, Clara, Sarah Toscano e…Nel video, diretto da Tania Caporaso, ci sono anche Fred De Palma e Fabio Rovazzi, testimoni dello sposo Francesco Monte, che viene lasciato sull'altare. Nel momento fatidico della cerimonia, Federica ... radioitalia.it