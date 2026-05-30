Federica Abbate è tornata, ma non nella sua solita veste, come autrice, ma come cantante. E al pubblico dona una nuova parte di sé stessa, molto più pop e accattivante. Questo perché il 20 maggio 2026 è stato pubblicato su tutte le piattaforme il suo nuovo singolo Superman per Atlantic Records. Il brano, scritto dalla stessa Abbate insieme a noti autori pop della scena italiana come Alessandro La Cava, Davide Longhi e Maximilian Agostini è un vero e proprio inno femminile. Un inno alla confusione delle donne. Il brano è un inno alla forza femminile. Alle donne che non hanno bisogno di Superman, ma solo di loro stesse e per questo, si salvano da sole. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Federica Abbate, Superman è l’inno dei cuori confusi

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