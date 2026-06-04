EA Sports ha aggiornato questa settimana la sezione delle Sfide Creazione Rosa su Ultimate Team, introducendo il pacchetto degli “Incontri Storici” (Marquee Matchups). La novità include requisiti specifici e soluzioni per completare la SBC. La sfida è disponibile da ora e permette ai giocatori di ottenere premi e oggetti legati a partite storiche. L’evento si inserisce nell’aggiornamento settimanale della modalità, che già includeva altri pacchetti e sfide speciali.

Come ogni settimana, EA Sports ha rinnovato la sezione delle Sfide Creazione Rosa rilasciando l’attesissimo pacchetto degli “Incontri Storici” (Marquee Matchups) su Ultimate Team. Questa SBC mette sotto i riflettori le quattro sfide più calde, affascinanti e iconiche del panorama calcistico mondiale, offrendo l’opportunità di convertire i propri scarti di basso livello in ottimi pacchetti per migliorare il club. Analizziamo nel dettaglio i requisiti precisi di tutte e quattro le sfide, i moduli di riferimento e il premio finale complessivo. SCADENZA E DETTAGLI DELLA SBC. La Sfida Creazione Rosa non è ripetibile e rimarrà disponibile all’interno dei menu per esattamente 7 giorni (6 giorni e 23 ore al momento del rilascio). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, Incontri Storici: requisiti, soluzioni e come completare la SBC

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

FC 26: arriva Nemanja Vidi? Icona eCL, requisiti e come completare la SBCEA Sports ha rilasciato una nuova Sfida Creazione Rosa (SBC) di alto livello in Ultimate Team.

FC 26, GUIDA ALLA SBC EROI PRIME DI SIMONE LAUDEHR: STATISTICHE TOTALI, RUOLI FC IQ E REQUISITIEA Sports ha inserito nella modalità Ultimate Team una nuova SBC dedicata a Simone Laudehr, con la carta Eroi Prime.