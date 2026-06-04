FC 26 Incontri Storici | requisiti soluzioni e come completare la SBC
EA Sports ha aggiornato questa settimana la sezione delle Sfide Creazione Rosa su Ultimate Team, introducendo il pacchetto degli “Incontri Storici” (Marquee Matchups). La novità include requisiti specifici e soluzioni per completare la SBC. La sfida è disponibile da ora e permette ai giocatori di ottenere premi e oggetti legati a partite storiche. L’evento si inserisce nell’aggiornamento settimanale della modalità, che già includeva altri pacchetti e sfide speciali.
Come ogni settimana, EA Sports ha rinnovato la sezione delle Sfide Creazione Rosa rilasciando l’attesissimo pacchetto degli “Incontri Storici” (Marquee Matchups) su Ultimate Team. Questa SBC mette sotto i riflettori le quattro sfide più calde, affascinanti e iconiche del panorama calcistico mondiale, offrendo l’opportunità di convertire i propri scarti di basso livello in ottimi pacchetti per migliorare il club. Analizziamo nel dettaglio i requisiti precisi di tutte e quattro le sfide, i moduli di riferimento e il premio finale complessivo. SCADENZA E DETTAGLI DELLA SBC. La Sfida Creazione Rosa non è ripetibile e rimarrà disponibile all’interno dei menu per esattamente 7 giorni (6 giorni e 23 ore al momento del rilascio). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
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