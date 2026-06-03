EA Sports ha inserito nella modalità Ultimate Team una nuova SBC dedicata a Simone Laudehr, con la carta Eroi Prime. La giocatrice, attiva nel calcio femminile tedesco, compare con statistiche e requisiti specifici per completare la sfida. La carta rappresenta una versione speciale della calciatrice, disponibile attraverso i requisiti stabiliti nel menu delle Sfide Creazione Rosa. Le statistiche totali e i ruoli della giocatrice sono stati aggiornati per questa versione speciale.

EA Sports ha ufficialmente inserito nei menu delle Sfide Creazione Rosa (SBC) di Ultimate Team una carta straordinaria dedicata a una vera e propria colonna del calcio femminile tedesco: Simone Laudehr in versione Eroi Prime. La leggendaria centrocampista si presenta con una valutazione monstre di 93 OVR e una statistica fantascientifica di 99 nel passaggio, che la rende il fulcro perfetto per far girare la squadra. Grazie a una versatilità tattica senza precedenti e a statistiche incredibilmente bilanciate sia in attacco che in difesa, questa carta si candida a essere una delle migliori mezzale del gioco. Analizziamo nel dettaglio i requisiti completi, i costi e il verdetto sulla sua convenienza. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, GUIDA ALLA SBC EROI PRIME DI SIMONE LAUDEHR: STATISTICHE TOTALI, RUOLI FC IQ E REQUISITI

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