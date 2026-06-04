FC 26 come sbloccare Maradona gratis | la guida agli obiettivi

EA Sports ha annunciato una nuova iniziativa in FIFA 26 Ultimate Team per sbloccare gratuitamente Maradona. La procedura prevede di completare una serie di obiettivi specifici all’interno del gioco. I giocatori devono raggiungere determinati traguardi durante le partite e completare alcune sfide. Una volta completati tutti i passaggi, l’icona argentina sarà disponibile senza costi aggiuntivi. L’evento è stato avviato ufficialmente e rimarrà attivo per un periodo limitato.

EA Sports ha ufficialmente dato il via a una delle iniziative più entusiasmanti e accessibili della stagione di Ultimate Team. All’interno dei menu di FC 26 è infatti apparsa una nuova sezione obiettivi intitolata “Journey of Nations Completionist” (Il viaggio delle nazioni), che permetterà a tutti gli utenti di riscattare gratuitamente una versione speciale Festival of Football (FOF) dell’indimenticabile leggenda argentina: Diego Armando Maradona. La sfida è strutturata a tappe e richiederà di viaggiare virtualmente attraverso tutti i continenti del mondo calcistico. Scopriamo i dettagli e il funzionamento di questo evento. COME FUNZIONA L’OBIETTIVO “JOURNEY OF NATIONS”. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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