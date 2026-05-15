FC 26 HJULMAND TOTS MO GRATIS | LA GUIDA COMPLETA PER SBLOCCARE IL MURO DANESE

EA Sports ha annunciato il rilascio di un nuovo set di obiettivi Live dedicato a Morten Hjulmand, che permette di ottenere la versione TOTS senza costi aggiuntivi. Questo evento offre ai giocatori la possibilità di sbloccare un giocatore importante per il centrocampo senza spendere crediti. La sfida si concentra su obiettivi specifici e requisiti da completare all’interno del gioco. La promozione è disponibile per un periodo limitato e si rivolge a chi desidera rafforzare la propria squadra con un elemento di alto livello.

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Un pilastro per il tuo centrocampo senza spendere un credito. EA Sports ha rilasciato un nuovo set di obiettivi Live dedicato a Morten Hjulmand in versione Menzioni d’Onore TOTS. Con statistiche difensive d’élite e una fisicità dominante, il capitano dello Sporting è la carta perfetta per chi cerca equilibrio. Ecco come ottenerlo in poche partite. In un periodo dominato dalle SBC costose, l’arrivo di Morten Hjulmand (91 OVR) come contenuto gratuito è una boccata d’ossigeno per chi vuole rinforzare la propria squadra. Il danese si presenta con una carta estremamente solida, ideale per schermare la difesa e far ripartire l’azione con precisione. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26, HJULMAND TOTS MO GRATIS: LA GUIDA COMPLETA PER SBLOCCARE IL MURO DANESE ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video HE IS A MIDFIELD WALL! 115 UEFA Dreamchasers Hjulmand Player Review! BEST CDM! – FC Mobile 26 Sullo stesso argomento FC 26 Hjulmand RTTF 88 Gratis: come sbloccare il muro danese e accumulare pacchetti 85+!EA Sports continua a regalare contenuti di alto livello attraverso gli Obiettivi. Leggi anche: FC 26, IL MURO URUGUAIANO: COME SBLOCCARE COATES TOTS MO GRATIS FC 26, TRIS DI TOTS IN LIGUE 2: COME SBLOCCARE BENET, BENTAYEB E BOAKYEUn'occasione d'oro per chi cerca qualità a basso costo. EA Sports ha rilasciato un set di Sfide Creazione Rosa dedicato alle Menzioni d'Onore TOTS della Ligue ... imiglioridififa.com FC 26, UFFICIALE IL TOTS LALIGA: DOMINIO REAL-BARÇA E IL DEBUTTO DI MBAPPÉÈ il momento che ogni appassionato di Ultimate Team aspettava. EA SPORTS FC™ ha svelato ufficialmente il Team of the Season de LaLiga, celebrando le stelle ... imiglioridififa.com