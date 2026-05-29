Su FC 26 è possibile sbloccare gratuitamente Barzagli, Fàbregas e Hamšík attraverso nuovi obiettivi introdotti con l’evento Prime Heroes. Oltre alle card nei pacchetti, i giocatori possono completare sfide specifiche per ottenere questi giocatori iconici del calcio mondiale. L’evento è ora in pieno svolgimento, offrendo così ai fan l’opportunità di rafforzare il proprio team senza spendere crediti.

L’evento Prime Heroes è ufficialmente entrato nel vivo su FC 26 e, insieme alle card disponibili nei pacchetti, EA Sports ha rilasciato una serie massiccia di obiettivi che permettono di rimpinguare il proprio club con icone del calcio mondiale. Attraverso tre diversi gruppi di sfide, i giocatori possono ottenere carte con OVR altissimi (fino a 93) e statistiche “super” a 99 senza spendere un singolo credito. Vediamo nel dettaglio come ottimizzare il tempo per sbloccare tutti i premi. Meraviglie in movimento: sblocca Fàbregas e Gilberto Silva. Questo set di obiettivi è il punto di partenza ideale, poiché fornisce le prime carte utili per accedere alle “Arene Eroi Prime”. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Pioggia di Eroi su FC 26: come sbloccare gratis Barzagli, Fàbregas e Hamšík con i nuovi obiettivi

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