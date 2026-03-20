FC 26 Answer the Call | Come funzionano gli upgrade +1 e il terzo PlayStyle+!

FC 26, Answer the Call è una nuova promozione di Football Ultimate Team 26 che introduce gli upgrade +1 e il terzo PlayStyle+. La campagna si concentra sui giocatori pronti a rappresentare le nazionali, in vista dei prossimi tornei internazionali. La promozione è attiva e permette di migliorare le carte dei calciatori attraverso specifici upgrade e di sbloccare un terzo stile di gioco.

Il countdown per l’estate calcistica è ufficialmente iniziato. Con l’avvicinarsi dei grandi tornei internazionali, arriva “Answer the Call” (Rispondi alla chiamata), la nuova promo live di Football Ultimate Team 26 che celebra i campioni pronti a vestire la maglia della propria nazionale. Opportunity is calling. The countdown to the summer of football starts now. Festival of Football: Answer the Call delivers enhanced Nation Chemistry, as well as Live Upgrades for players who receive their national team call-up. https:t.cokQMNBBhG4y pic.twitter.comDQGnJqqHe0 — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) March 20, 2026 Come funzionano gli upgrade “Live”?. A differenza delle classiche carte, queste si evolvono in base a ciò che accade nella realtà. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26, Answer the Call: Come funzionano gli upgrade +1 e il terzo PlayStyle+! Articoli correlati FC 26 SBC Upgrade Fanta FC 1 Garantito: Tenta il Colpaccio!EA Sports ha appena rilasciato la sfida che permette di ottenere un giocatore garantito del Team 1 Fantasy FC. FC 26 Guida Completa agli Upgrade Fantasy FC (Tracker)La promo Fantasy FC trasforma le prestazioni reali dei calciatori in potenziamenti dinamici su Football Ultimate Team. Altri aggiornamenti su FC 26 Answer the Call Come funzionano... All FC 26 Festival of Football: Answer the Call Leaked Team 1 & SBC PlayersThe Festival of Football returns with the Answer the Call live promo! Find out all the players that'll be part of Team 1, including SBC and Objective. realsport101.com FC 26 Festival of Football : Answer the Call - Everything You Need To KnowThe Festival of Football returns to FC 26! Answer The Call promo will bring meta cards for Jude Bellingham and N'Golo Kanté, and many more. Release Dates are speculative unless clearly stated ... realsport101.com