FC 26 NON DIMENTICARLO! L’OBIETTIVO LOGIN CHE REGALA PACCHETTI E NUOVE EVO

EA Sports ha avviato un nuovo gruppo chiamato “Perfezionamento accesso giornaliero TOTS”, che invita i giocatori a effettuare un login quotidiano. Ogni giorno, i partecipanti possono ricevere pacchetti e ottenere un’anteprima di una nuova evoluzione estetica. La sfida si svolge con una frequenza di un minuto al giorno, senza limiti di tempo. L’obiettivo è migliorare il proprio TOTS attraverso questa routine.

Un minuto al giorno per cambiare il tuo TOTS. EA Sports ha lanciato il nuovo gruppo “Perfezionamento accesso giornaliero TOTS”, una sfida di costanza che premia i giocatori più fedeli con un’escalation di pacchetti e un’esclusiva Evoluzione estetica. Ecco perché devi impostare una sveglia e non saltare nemmeno un giorno. In mezzo alle grandi SBC da 13 rose, c’è un contenuto che spesso passa inosservato ma che rappresenta la vera benzina per il tuo club: l’ Accesso Giornaliero. Questo obiettivo non richiede di giocare partite estenuanti o spendere migliaia di crediti, ma solo di completare una semplicissima sfida creazione rosa (SCR) ogni 24 ore.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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LA nuova EVO DISUMANA DI EA FC 26- DEVI FARLA E TI CONSIGLIO CHI E' IL MIGLIORE

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