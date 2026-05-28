FC 26 nuovi Incontri Principali | requisiti e i pacchetti in palio

Il giovedì sera su Ultimate Team si concentra sugli Incontri Principali, noti anche come Marquee Matchups. Questi eventi prevedono requisiti specifici e offrono pacchetti in palio ai giocatori che completano le sfide. La novità di questa settimana riguarda le regole e le condizioni di partecipazione, che devono essere rispettate per ottenere i premi. L’obiettivo è incentivare la partecipazione attraverso ricompense dedicate e sfide a tema.

Il giovedì sera su Ultimate Team fa rima con una sola cosa: gli Incontri Principali (Marquee Matchups). EA Sports ha puntualmente rilasciato la nuova sfida settimanale che celebra alcune delle partite più calde e interessanti del panorama calcistico mondiale. Completare questo intero blocco di Sfide Creazione Rosa (SBC) è da sempre il metodo migliore per fare “pack saving” o rifornire il club di carte scambiabili senza spendere un patrimonio. Analizziamo nel dettaglio i requisiti delle 4 sfide, tutti i pacchetti in palio e la scadenza. TIMING E PREMIO GRUPPO COMPLESSIVO. La sfida non è ripetibile e rimarrà attiva nel menu per esattamente 6 giorni e 23 ore. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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