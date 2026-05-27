Durante le finali della eChampions League, EA Sports ha introdotto un nuovo obiettivo Live in Ultimate Team chiamato “Nazione misteriosa eCL”. L’obiettivo è disponibile in concomitanza con l’evento e permette ai giocatori di completare una sfida specifica per ottenere premi. La sfida coinvolge l’identificazione di una nazione nascosta, senza ulteriori dettagli sui passaggi da seguire o sui requisiti necessari. L’evento si inserisce nelle iniziative promozionali legate alle finali del torneo virtuale.

In concomitanza con lo svolgimento delle attesissime finali della eChampions League, EA Sports ha rilasciato su Ultimate Team un nuovo e intrigante obiettivo Live intitolato “Nazione misteriosa eCL”. Per completare la sfida, gli utenti avrebbero dovuto seguire la diretta streaming ufficiale del 27 maggio per scovare l’indizio decisivo. Se vi siete persi la trasmissione, niente paura: abbiamo la soluzione ufficiale. Scopriamo qual è la nazione da utilizzare, i requisiti per completare la sfida e i premi in palio. SVELATA LA NAZIONE MISTERIOSA: È LA SVIZZERA!. L’indizio lanciato durante la diretta delle finali della eChampions League ha tolto ogni dubbio: la nazione misteriosa da utilizzare per completare l’obiettivo è la Svizzera. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 eCL Finals, svelata la nazione misteriosa: come completare l’obiettivo

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