Favorire l' invecchiamento attivo | nasce nel Lecchese il Tutor del tempo

Notizia in breve

In provincia di Lecco è stato avviato il progetto “Gps - Coordinate per invecchiare bene” con l’introduzione del Tutor del tempo, una figura di volontariato. Il ruolo del tutor è quello di aiutare le persone anziane a gestire il proprio tempo, favorendo l’invecchiamento attivo, attraverso il sostegno nelle relazioni, passioni e interessi. Il progetto è promosso dal Consorzio Consolida e da Auser Leucum Ood-Ets.