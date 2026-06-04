Favorire l' invecchiamento attivo | nasce nel Lecchese il Tutor del tempo
In provincia di Lecco è stato avviato il progetto “Gps - Coordinate per invecchiare bene” con l’introduzione del Tutor del tempo, una figura di volontariato. Il ruolo del tutor è quello di aiutare le persone anziane a gestire il proprio tempo, favorendo l’invecchiamento attivo, attraverso il sostegno nelle relazioni, passioni e interessi. Il progetto è promosso dal Consorzio Consolida e da Auser Leucum Ood-Ets.
Un nuovo modo di vivere il tempo, coltivare relazioni e riscoprire passioni e interessi: nasce in provincia di Lecco il Tutor del tempo, una nuova figura di volontariato inserita nel progetto “Gps - Coordinate per invecchiare bene” promosso da Consorzio Consolida e Auser Leucum Ood-Ets, in. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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