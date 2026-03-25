Invecchiamento attivo e inclusione sociale | Brindisi batte nuove frontiere

Il Comune di Brindisi ha preso parte al progetto europeo Urbact chiamato “Olimpics4all – Active Ageing for Inclusive Communities”. Il primo incontro transnazionale si è svolto recentemente in Portogallo, sotto la guida del Comune di Vila Nova de Cerveira. La partecipazione mira a promuovere iniziative legate all’invecchiamento attivo e all’inclusione sociale nella città pugliese.

L'amministrazione comunale partecipa al progetto europeo Urbact “Olimpics4all – Active Ageing for Inclusive Communities” Il Comune di Brindisi partecipa al progetto europeo Urbact “Olimpics4all – Active Ageing for Inclusive Communities”, il cui primo Transnational Meeting si è svolto nei giorni scorsi sotto il coordinamento del Comune di Vila Nova de Cerveira, in Portogallo. Il progetto, finanziato nell’ambito del programma Urbact Iv – Transfer Networks, ha una durata triennale (novembre 2025 – aprile 2028) e coinvolge otto città europee appartenenti a Portogallo, Italia, Spagna, Grecia, Danimarca, Repubblica Ceca, Lituania e Ucraina. Durante i lavori, sono stati illustrati gli obiettivi del progetto, definite le modalità operative e avviato il percorso di cooperazione che accompagnerà la rete fino al 2028. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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