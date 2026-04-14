Il 16 aprile, nella Sala Civica di piazza Castello a Cavriana, si terrà un incontro dedicato al benessere degli anziani. L’appuntamento si svolgerà giovedì sera e vedrà coinvolti cittadini e rappresentanti locali in discussioni su temi legati all'invecchiamento attivo. L’evento si inserisce in un programma volto ad affrontare le esigenze della popolazione anziana del territorio.

Il giovedì sera della prossima settimana, precisamente il 16 aprile, la Sala Civica di piazza Castello 5 a Cavriana ospiterà un incontro dedicato al benessere della terza età. L’appuntamento, previsto per le ore 20.30, vede protagonista l’Ats della Val Padana con il progetto denominato Pillole di Salute, focalizzato sul tema dell’invecchiamento attivo. L’intervento sarà condotto da Mattia Viardi, chinesiologo presso l’Ats della Val Padana. La rassegna mira a creare un ponte diretto tra gli esperti e i cittadini, offrendo uno spazio di confronto su tematiche legate alla salute e all’equilibrio psico-fisico. I contenuti trattati seguiranno le linee guida stabilite dai programmi del Piano della Prevenzione regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benessere anziani: a Cavriana la sfida per un invecchiamento attivo

Miti alimentari da sfatare: la sfida per il benessere a CavrianaLa Sala Civica di Cavriana è stata il centro di un confronto diretto sulla salute pubblica giovedì scorso, quando l’agenda promossa da ATS Valpadana...

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