A 22 anni, dopo un infortunio, il centrocampista ha indossato per la prima volta la maglia dell’Italia Under 21. Durante la partita di qualificazione all’Europeo contro la Macedonia del Nord, è stato protagonista in campo, confermando la sua presenza nella squadra nazionale. La partita si è svolta allo stadio Carlo Castellani di Empoli il 26 marzo 2026.

Favasuli Brilla con la Nazionale Under 21. EMPOLI, ITALIA – 26 MARZO: Costantino Favasuli dell’Italia U21 in azione durante la partita di qualificazione UEFA Under 21 EURO tra Italia U21 e Macedonia del Nord U21 allo Stadio Carlo Castellani il 26 marzo 2026 ad Empoli, Italia. (Foto di Gabriele MaltintiGetty Images) In un’inaspettata opportunità, Costantino Favasuli ha impressionato con la maglia dell’Italia U21 durante il match contro il Lussemburgo. Originariamente non previsto nel primo XI a causa di un infortunio di Marco Palestra, il giovane laterale si è trovato catapultato in campo e ha descritto la sua presenza come un “sogno d’infanzia che si avvera”. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Favasuli: Realizza il sogno con la prima maglia dell’Italia a 22 anni dopo infortunio.

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