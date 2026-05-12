Durante la presentazione ufficiale del Giro d'Italia 2026, un ciclista ha espresso grande entusiasmo per la possibilità di indossare la maglia rosa. Ha dichiarato che si tratta di un sogno che si realizza, sottolineando l’emozione di poterla portare anche solo per un breve periodo. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione dei presenti, rendendo evidente l’importanza simbolica di questa maglia nel mondo del ciclismo.

“È una grandissima emozione. La maglia Rosa è la maglia Rosa. Ho sempre sognato di vestirla anche solo per un momento. Era il mio sogno da bambino e per certi versi mi sono tolto un peso perché era un po’ un’ossessione”. Così la nuova maglia Rosa del Giro d’Italia 2026, Giulio Ciccone, dopo l’arrivo a Cosenza. Ciccone ora guarda avanti con un obiettivo chiaro: “Non sarà facile, ma proveremo a fare il massimo per difenderla. Io sto bene, ora arrivano le tappe dure. Siamo tutti molto vicini. Vedremo”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giro d'Italia 2026, Ciccone: "Maglia Rosa è sogno che si realizza"

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