Giulio Ciccone nuova maglia rosa del Giro d' Italia | Un sogno che si realizza

Giulio Ciccone, ciclista della squadra Lidl-Trek, ha indossato per la prima volta la maglia rosa nel Giro d’Italia dopo aver ottenuto un vantaggio di quattro secondi sul rivale svizzero. La sua posizione in classifica generale è stata consolidata anche grazie al terzo posto nella quarta tappa, tra Catanzaro e Cosenza. La gara prosegue con i corridori impegnati in diverse tappe, mentre Ciccone si prepara alle prossime sfide.

Giulio Ciccone (Lidl-Trek) è la nuova maglia rosa del Giro d'Italia. Il ciclista teatino ha conquistato la classifica generale con 4" di vantaggio sullo svizzero Jan Christen (Uae Emirates Xrg), nonostante il terzo posto alla quarta tappa del Giro d'Italia, la Catanzaro-Cosenza, che invece è.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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