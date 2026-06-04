Fausto Picone rilancia il ruolo della Provincia di Avellino | confronto aperto nella Sala Alvarez di Avella

Da avellinotoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mercoledì 3 giugno, nella Sala Alvarez di Avella, si è tenuto un incontro pubblico con Fausto Picone, candidato alla Presidenza della Provincia di Avellino. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi amministratori locali, che hanno preso parte a un confronto sul ruolo della Provincia. L’iniziativa si è svolta in un clima di dialogo aperto, volto a discutere le questioni e le prospettive dell’ente provinciale.

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Avella. Mercoledì 3 giugno, la Sala Alvarez del Comune ha ospitato un nutrito gruppo di amministratori locali in occasione dell’incontro pubblico con Fausto Picone, candidato alla Presidenza della Provincia di Avellino. Un confronto autentico, lontano dalle logiche delle “stanze chiuse”, che ha. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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