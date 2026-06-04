Fausto Picone rilancia il ruolo della Provincia di Avellino | confronto aperto nella Sala Alvarez di Avella

Notizia in breve

Mercoledì 3 giugno, nella Sala Alvarez di Avella, si è tenuto un incontro pubblico con Fausto Picone, candidato alla Presidenza della Provincia di Avellino. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi amministratori locali, che hanno preso parte a un confronto sul ruolo della Provincia. L’iniziativa si è svolta in un clima di dialogo aperto, volto a discutere le questioni e le prospettive dell’ente provinciale.