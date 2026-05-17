Elezioni Provinciali Avellino | Fausto Picone ufficializza la candidatura con il sostegno di 576 firme

È stata depositata presso l’Ufficio Elettorale di Palazzo Caracciolo la candidatura di Fausto Picone alla presidenza della Provincia di Avellino, con il sostegno di 576 firme. Le elezioni provinciali sono previste per il 6 giugno. La candidatura è stata annunciata ufficialmente in questi giorni, senza ulteriori dettagli sulle modalità di sostegno o sui passaggi successivi. La campagna elettorale dovrebbe ora proseguire con incontri e manifestazioni sul territorio.

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Avellino. È stata ufficialmente depositata presso l’Ufficio Elettorale di Palazzo Caracciolo la candidatura di Fausto Picone alla carica di Presidente della Provincia di Avellino, in vista delle elezioni fissate per il prossimo 6 giugno.Raccolte 576 firme di amministratori localiA sostegno della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Rinnovato il Consiglio Provinciale di Avellino Sullo stesso argomento Elezioni comunali. Cristillo ufficializza la candidatura a sindacoPortico di Caserta si prepara alle prossime elezioni comunali di maggio e dopo l'investitura di Anna Gravina da parte dell'ex sindaco Giuseppe... Elezioni comunali a Salerno, Fratelli d'Italia ufficializza la candidatura a sindaco di Gherardo Marenghi“Ufficializzo la scelta del Professore Gherardo Maria Marenghi quale nostro candidato sindaco a Salerno Città. Provinciali, sul voto pesa il ricorso: con un rinvio Avellino e Ariano di nuovo in giocoA meno di una settimana dalla scadenza per la presentazione delle candidature, le elezioni per la presidenza della Provincia di Avellino entrano in una fase di forte incertezza. Sul voto fissato per i ... irpiniaoggi.it Elezioni Comunali 2026 in provincia di Avellino, tutte le liste e i candidati sindaco nei Comuni al voto il 24 e 25 maggioElezioni comunali 2026 in Campania, in provincia di Avellino si andrà al voto in 13 Comuni tra i quali anche il Comune capoluogo, Avellino. Saranno 99.138 le persone che andranno al voto ... ilmattino.it