Elezioni provinciali Fausto Picone prosegue con gli incontri sul futuro della Provincia

In vista delle elezioni provinciali, Fausto Picone ha continuato a incontrare rappresentanti locali dell’area Ufita e Baronia. L’obiettivo è discutere del futuro della Provincia attraverso un ciclo di incontri territoriali. L’evento si è svolto a Vallesaccarda e ha coinvolto diversi rappresentanti del territorio. Picone ha promosso un confronto diretto con i partecipanti, senza comunicare ulteriori dettagli sui contenuti trattati o sui risultati delle discussioni.

Vallesaccarda. In vista delle prossime elezioni provinciali, il candidato alla Presidenza Fausto Picone prosegue il suo ciclo di incontri territoriali, promuovendo un importante momento di confronto dedicato ai rappresentanti locali dell’area UfitaBaronia. L’appuntamento è fissato per giovedì 28. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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