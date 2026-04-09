Parcheggio Tripoli cantiere al rush finale Pronte sbarre e parchimetri | 300 posti auto in arrivo per l' estate
Il cantiere del parcheggio Tripoli si avvicina alla fase finale, con lavori che proseguono rapidamente sia sotto terra che in superficie. Sono stati installati le sbarre e i parchimetri, mentre circa 300 posti auto saranno disponibili prima dell'arrivo dell'estate. Le operazioni di completamento procedono senza soste, e dall’alto si può osservare come l’opera stia prendendo forma, con lavori che avanzano con ritmo sostenuto.
Cantiere al clou e dall’alto si può ormai vedere l’opera quasi conclusa. Giorno dopo giorno, sotto terra e in superficie, avanzano spediti i lavori per realizzare il nuovo parcheggio Tripoli. Opera destinata a segnare un passo concreto nella trasformazione urbana della città. L’infrastruttura. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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