Parcheggio Tripoli cantiere al rush finale Pronte sbarre e parchimetri | 300 posti auto in arrivo per l' estate

Da riminitoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cantiere del parcheggio Tripoli si avvicina alla fase finale, con lavori che proseguono rapidamente sia sotto terra che in superficie. Sono stati installati le sbarre e i parchimetri, mentre circa 300 posti auto saranno disponibili prima dell'arrivo dell'estate. Le operazioni di completamento procedono senza soste, e dall’alto si può osservare come l’opera stia prendendo forma, con lavori che avanzano con ritmo sostenuto.

Cantiere al clou e dall’alto si può ormai vedere l’opera quasi conclusa. Giorno dopo giorno, sotto terra e in superficie, avanzano spediti i lavori per realizzare il nuovo parcheggio Tripoli. Opera destinata a segnare un passo concreto nella trasformazione urbana della città. L’infrastruttura. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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