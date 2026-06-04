Fare la differenziata senza sbagliare | l' iniziativa arriva nei mercati rionali

A giugno, sette mercati rionali della città ospiteranno uno speciale info point dedicato alla raccolta differenziata. L’iniziativa mira a fornire informazioni pratiche e chiarimenti sulla corretta separazione dei rifiuti. Saranno presenti operatori per rispondere alle domande dei cittadini e distribuire materiale informativo. L’obiettivo è ridurre gli errori nella differenziata e migliorare la gestione dei rifiuti urbani. L’evento si svolgerà durante tutto il mese, in date ancora da definire.

A giugno sarà presente uno speciale info point dedicato alla raccolta differenziata in sette mercati rionali della città. L'iniziativa di AcegasApsAmga, in collaborazione con il comune di Padova, toccherà sette quartieri e si rivolge a tutti i padovani che vogliono capire meglio come. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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