A Lecco sono stati avviati i mercati rionali nei quartieri di Chiuso e Germanedo, con una delibera approvata dalla giunta comunale martedì 24 marzo. La sperimentazione riguarda le aree locali e prevede la collaborazione con Confcommercio Lecco. L’obiettivo è istituire punti vendita temporanei nelle zone interessate, senza indicazioni su futuri sviluppi o prolungamenti del progetto.

Approvata la delibera di giunta: ogni lunedì mattina in via Don Morazzone, ogni martedì mattina in via Dalmazia. Se il progetto pilota funzionerà, i mercati potranno estendersi ad altri quartieri della città Lecco avrà i suoi mercati rionali. La giunta comunale ha approvato martedì 24 marzo la delibera che avvia la sperimentazione nei quartieri di Chiuso e Germanedo, il tutto in collaborazione con Confcommercio Lecco. L'iniziativa, presentata in sala consiliare alla presenza del sindaco Mauro Gattinoni, dell'assessore al commercio Giovanni Cattaneo e del direttore di Confcommercio Lecco Alberto Riva, punta a portare il commercio di prossimità nei rioni più periferici della città, trasformando vie e piazze in luoghi di incontro e aggregazione. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Mercati rionali a Lecco: al via la sperimentazione a Chiuso e Germanedo

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