La Bottega del Coltello | oltre sessant’anni di storia tra artigianato ricerca e passione

Da oltre sessant’anni, la Bottega del Coltello rappresenta un punto di riferimento nel settore dell’artigianato. La sua storia si intreccia con la ricerca di tecniche tradizionali e una passione che si tramanda di generazione in generazione. Il negozio si distingue non solo per la qualità degli strumenti offerti, ma anche per il rapporto diretto con i clienti, che va oltre la semplice transazione commerciale. Attraverso gli anni, questa attività ha consolidato una cultura basata sulla competenza e sul rispetto delle tecniche artigianali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La realtà bergamasca guidata da Eligio Ambrosioni celebra la conclusione di un percorso costruito tra cultura della lama, collezionismo e innovazione. Per ringraziare tutti, attivi sconti fino al 40% online e in negozio Ci sono attività che nel corso del tempo diventano qualcosa di più di un semplice negozio. Succede quando attorno ai prodotti si costruisce una cultura, quando la competenza diventa riconoscibile e quando il rapporto con i clienti supera la logica della vendita. La Bottega del Coltello, realtà bergamasca nata nel 1962, è una di queste. Una storia lunga oltre sessant’anni che parte da Premana – uno dei luoghi simbolo della... 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Reborn, he, the prince everyone trampled, began his rise, showing who truly rules. Sullo stesso argomento Confartigianato La Spezia: 80 anni di storia tra bottega e futuro? Domande chiave Come può l'intelligenza artificiale proteggere il tocco umano dell'artigiano? Quali nuovi progetti infrastrutturali trasformeranno... Con oltre cento anni di storia è l’ottava Bottega storica di SantarcangeloLa prima testimonianza dell’attività risale agli anni ’30 nella prima sede di via Garibaldi 4, gestita da Michele Zamagna. Bottega del Coltello racconta l’innovazione bergamasca tra prodotti artigianali ed e-commerceDal banco di affilatura al catalogo online, la storica bottega bergamasca unisce artigianalità, consulenza e un e-commerce ricco di marchi iconici Nel cuore di via Pitentino a Bergamo, quella di ... bergamonews.it