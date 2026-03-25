Sessant’anni fa l’inizio di una lunga storia auguri al Club Amici Atalanta

Nel marzo del 1966, il quotidiano locale annunciò la creazione di un’associazione dedicata ai tifosi della squadra di calcio locale. L’iniziativa fu promossa dall’idea di un giornalista e prese il nome di «Club Amici Atalanta». A distanza di sessant’anni, la stessa associazione celebra questa ricorrenza con una serie di eventi e iniziative.

LA RICORRENZA. Nel marzo del 1966 «L’Eco», su idea di Elio Corbani, lanciava la nascita dell’associazione. In poche settimane decine di sezioni e migliaia di soci. Dalle «carovane di bus» alla prossima Camminata. «Lanciamo il Club Amici dell’Atalanta»: titolava così L’Eco di Bergamo nel marzo del 1966, annunciando la nascita di una realtà destinata a lasciare il segno. Oggi, a distanza di sessant’anni, quel progetto si è trasformato in una rete composta da circa un centinaio di sezioni e migliaia di iscritti, capace di distinguersi per la varietà delle attività e per un’identità che unisce tifo nerazzurro e impegno solidale. L’importante traguardo dei sei decenni «sulla cresta dell’onda» colloca l’Associazione tra le più longeve nel panorama dei sostenitori calcistici, non solo italiani ma anche internazionali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Sessant’anni fa l’inizio di una lunga storia, auguri al «Club Amici Atalanta» Articoli correlati Paralimpiadi invernali al via, una storia lunga 50 anniAGI - Da Ornskoldsvik 1976 a Milano Cortina 2026, mezzo secolo di Giochi paralimpici invernali. Club Subacqueo Artiglio. Conferenza celebrativa sui sessant’anni di attivitàIl Club Subacqueo Artiglio, fondato nel 1966 da un gruppo di appassionati con l’obiettivo di diffondere la subacquea e l’amore per il mare, compie 60... Una raccolta di contenuti su Club Amici Atalanta Temi più discussi: Champions, l'onda nerazzurra in centro a Monaco: i tifosi dell'Atalanta verso la sfida con il Bayern | Le foto; PRIMA PAGINA - L'Eco di Bergamo: Atalanta, auguri al Club Amici per i suoi 60 anni; ESCLUSIVA TA - Marcello Ginami, le mille panchine e il cuore della Dea; TA - Marcello Ginami: Gasperini? I tecnici vincenti non hanno mai un carattere docile. Sessant’anni fa l’inizio di una lunga stoai, auguri al «Club Amici Atalanta»Nel marzo del 1966 «L’Eco», su idea di Elio Corbani, lanciava la nascita dell’associazione. In poche settimane decine di sezioni e migliaia di soci. Dalle «carovane di bus» alla prossima Camminata. ecodibergamo.it Sessant’anni del Club Amici Atalanta: storia di passione e comunitàIl Club Amici dell’Atalanta compie 60 anni: dalla nascita nel 1966 alle carovane di tifosi e alla Camminata Nerazzurra ... calcioatalanta.it Sessant’anni fa l’inizio di una lunga stoai, auguri al «Club Amici Atalanta» - facebook.com facebook