Il concorso ufficiale della Gazzetta, dedicato al Fantacampionato Mondiale, sta per iniziare. Per partecipare, gli utenti devono iscriversi seguendo le istruzioni fornite sul sito dedicato. Tra i premi in palio, c’è una Moto Morini XCAPE 700 GOLD destinata ai primi dieci classificati. La partecipazione è aperta a tutti coloro che completano la procedura di iscrizione entro la scadenza stabilita. Il concorso si rivolge a appassionati di calcio e moto.

Archiviata la Serie A, il Fantasy Game ufficiale de La Gazzetta dello Sport è pronto a ripartire con la prima edizione dedicata al Mondiale. Ogni fantallenatore avrà a disposizione 500 fantamilioni per creare la propria squadra di 21 calciatori (2 portieri, 7 difensori, 7 centrocampisti e 5 attaccanti) e un allenatore. Per il fantallenatore che riuscirà a conquistare il primo posto della classifica Generale in palio una Moto Morini XCAPE 700 GOLD, dal valore superiore ai 7000 euro, ma non mancheranno preziose ricompense per chi concluderà il gioco tra il 2° il 10° posto. Oltre alla classifica generale, sarà presente inoltre una classifica di turno per ciascuno degli otto in cui verranno premiati i migliori tre in graduatoria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fantacampionato Mondiale: ecco come iscriversi e vincere la Moto Morini XCAPE 700 GOLD

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Franco Lambertini, dalla Ferrari a Moto Morini: una vita dedicata ai motori. “Laurea ad honorem? Sarebbe magnifico”Franco Lambertini ha dedicato la propria carriera ai motori, contribuendo come progettista a importanti aziende del settore automobilistico e...

Antonelli non si ferma più: ecco perché può vincere il MondialeAntonelli continua la sua corsa nel campionato, con la possibilità di conquistare il titolo mondiale.

Temi più discussi: Fantacampionato, la flop 11 della 38ª giornata di Serie A; Olanda, da Dumfries a Malen e Koopmeiners: i convocati per il Mondiale; Atalanta, conto alla rovescia per Sarri: il tecnico intanto studia la nuova squadra; FantaMondiale 2026, ecco come funziona: bonus, malus e punteggi. Il regolamento.

In estate il fanta non si ferma: parte il Fantacampionato Mondiale! Gioca oraCon l'inizio dei Mondiali di calcio torna il fantatorneo targato Gazzetta. Scopri tutto quello che c'è da sapere e scendi in campo noi ... gazzetta.it

Fantacampionato, le classifiche dopo la 25ª giornata: Davide Arpini in testa alla generaleLa 25ª giornata di Fantacampionato si è conclusa con il successo del Lecce per 2-0 sul Cagliari alla Unipol Domus. Con le pagelle, i fantavoti e i punteggi finali già pubblicati, è il momento del ... gazzetta.it