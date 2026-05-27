Per la prossima stagione, la panchina della Sella Cento potrebbe essere affidata a Bonacina, che si trova in pole position. Nel frattempo, si parla di un possibile arrivo di Sella come direttore sportivo, mentre Iozzelli ha firmato con una squadra di Serie A2. Il vice allenatore Dalmonte si sta invece dirigendo verso Forlì. Sono previsti diversi cambiamenti sia nello staff tecnico che in quello dirigenziale della squadra.

Si prospettano tanti volti nuovi sulla panchina e dietro la scrivania della Sella Cento per la prossima stagione. Il dirigente e attuale consulente per il mercato biancorosso, Giulio Iozzelli, è una delle pedine dalle quali la società di Gianni Fava, una volta definito il budget, voleva ripartire, ma sono giunti negli ultimi giorni ostacoli sulla sua permanenza nella città guerciniana. Iozzelli infatti ha ricevuto una proposta ambiziosa e allettante da Brindisi e ieri in Puglia davano la trattativa come ormai conclusa e ufficiale. Quindi, Cento dovrà rinnovare praticamente in toto staff tecnico e dirigenziale per il prossimo campionato. Da... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket A2: per la panchina centese in pole Bonacina. Fanchini ds? Sella, Iozzelli firma con Brindisi. E il vice Dalmonte va verso Forlì

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