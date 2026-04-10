Alcune persone rispondono in modo diverso ai farmaci anti-diabete a base di Glp-1, con effetti variabili evidenti. La differenza sembra essere legata a fattori genetici, poiché il Dna di ciascun individuo può influenzare l’efficacia di questi medicinali. Questa variazione si osserva specificamente nei trattamenti con i nuovi anti-diabete, ma non si tratta di un fenomeno universale. La ricerca si concentra ora sull’approfondimento di questi aspetti genetici.

Perché per alcuni pazienti i farmaci funzionano bene e per altri no? La colpa è del Dna, almeno nel caso dei nuovi anti-diabetici a base di Glp-1. Circa una persona su dieci è infatti portatrice di una variante genetica che dimezza i benefici di questi nuovi farmaci prescritti per diabete e obesità. A mettere sotto il microscopio semaglutide & Co è un gruppo internazionale di ricercatori, coordinato tra gli altri dalla docente dell’Università di Parma Elisa Araldi, insieme a colleghi dell’Università di Oxford, di ETH Zurigo, dell’Università di Adelaide e di Stanford. La risposta è davvero interessante: una variante nel gene PAM può addirittura dimezzare l’efficacia di questi farmaci, come si legge su ‘Genome Medicine’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Farmaci: ecco perché in alcune persone gli anti-diabete funzionano meno

Farmaci anti-diabete: un gene decide quanto funzionano e per chiImmaginiamo che diverse persone assumano la stessa medicina, con la stessa diagnosi.

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Farmaci anti-obesità, la genetica spiega perché in alcuni funzionano meglio. Due geni influenzano l'efficacia e gli effetti collaterali #ANSA x.com