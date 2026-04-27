R ussare è un disturbo molto comune, spesso sottovalutato ma capace di incidere sulla qualità del sonno e, va detto, anche delle relazioni. Dormire insieme alle persone amate riduce lo stress, incide sulla qualità del riposo, sull’equilibrio emotivo e sulla salute della pelle. Ma come biasimare chi preferisce evitare un concerto notturno ogni notte? Negli ultimi anni, sui social sono esplosi una serie di rimedi “miracolosi” per smettere di russare: cerotti, spray, posizioni particolari, dispositivi da indossare durante la notte. Ma funzionano davvero? Fanno bene alla salute? Quali sono i consigli degli esperti? Russare in menopausa: quali rimedi adottare per preservare la qualità del sonno.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalle fasce per il mento fino al cosiddetto "mouth taping": i rimedi social anti-russamento funzionano davvero?

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