Famiglia nel bosco Nordio archivia inchiesta | Nessun illecito disciplinare da magistrati
Il ministro della Giustizia ha archiviato l’inchiesta sulla famiglia nel bosco, confermando che non sono stati riscontrati illeciti disciplinari da parte dei magistrati coinvolti. La decisione è stata comunicata dopo le verifiche effettuate, che hanno escluso comportamenti irregolari o violazioni delle norme professionali. L’indagine era stata avviata in seguito a segnalazioni riguardanti l’operato di alcuni magistrati in relazione alla vicenda.
(Adnkronos) – Dopo l’inchiesta sulla ‘famiglia nel bosco’ disposta dal ministro della Giustizia, "non sono emersi profili di illeciti disciplinari da parte dei magistrati. Le decisioni di merito in ossequio all’indipendenza e all’autonomia della magistratura non sono oggetto di valutazione". Questo quanto riferisce il ministero della Giustizia sottolineando che così il ministro della giustizia, Carlo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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