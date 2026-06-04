Famiglia nel bosco Nordio archivia inchiesta | Nessun illecito disciplinare da magistrati

Notizia in breve

Il ministro della Giustizia ha archiviato l’inchiesta sulla famiglia nel bosco, confermando che non sono stati riscontrati illeciti disciplinari da parte dei magistrati coinvolti. La decisione è stata comunicata dopo le verifiche effettuate, che hanno escluso comportamenti irregolari o violazioni delle norme professionali. L’indagine era stata avviata in seguito a segnalazioni riguardanti l’operato di alcuni magistrati in relazione alla vicenda.