Famiglia nel bosco Nordio archivia inchiesta sui magistrati
Il ministro della Giustizia ha deciso di archiviare l’indagine sui magistrati del Tribunale dell’Aquila, confermando che non sono stati trovati profili di illeciti disciplinari. L’inchiesta riguardava una famiglia nel bosco e si era concentrata sui comportamenti dei giudici coinvolti. Dopo le verifiche, non sono emerse irregolarità o violazioni di norme da parte dei magistrati. La decisione di chiudere l’indagine è stata comunicata senza ulteriori dettagli.
“Non sono emersi profili di illeciti disciplinari da parte dei magistrati”. Così il ministro della Giustizia archivia l’inchiesta che verteva sui magistrati del Tribunale dell’Aquila Arriva dopo tempol’esito dell’inchiesta sui magistrati del Tribunale dell’Aquila sul caso dellaormai nota “famiglia nel bosco”. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha disposto l’archiviazione dell’inchiesta dato che “non sono emersi profili illeciti disciplinari da parte dei magistrati”. Nella nota diramata per comunicare la decisione si legge: “Le decisioni di merito in ossequio all’indipendenza e all’autonomia della magistratura non sono oggetto di valutazione”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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