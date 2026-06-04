famiglia nel bosco nordio archivia inchiesta sui magistrati

Notizia in breve

Il ministro della Giustizia ha deciso di archiviare l’indagine sui magistrati del Tribunale dell’Aquila, confermando che non sono stati trovati profili di illeciti disciplinari. L’inchiesta riguardava una famiglia nel bosco e si era concentrata sui comportamenti dei giudici coinvolti. Dopo le verifiche, non sono emerse irregolarità o violazioni di norme da parte dei magistrati. La decisione di chiudere l’indagine è stata comunicata senza ulteriori dettagli.