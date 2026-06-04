Il ministro della giustizia ha archiviato l'inchiesta disciplinare sui magistrati coinvolti nella vicenda della famiglia nel bosco. Dopo le verifiche, non sono stati riscontrati illeciti disciplinari nei comportamenti dei magistrati coinvolti. L'indagine era stata avviata su disposizione del ministro, ma al termine delle indagini non sono stati trovati elementi che contestino irregolarità o violazioni di norme.

Roma – “All'esito dell'inchiesta sulla 'famiglia nel bosco' disposta dal Ministro della giustizia, non sono emersi profili di illeciti disciplinari da parte dei magistrati". L’ispezione ha dato esito negativo: nessuna irregolarità. Da via Arenula arriva la nota ufficiale che archivia il capitolo amministrativo-giudiziario di una storia dolorosa che si trascina dal 20 novembre scorso. "Le decisioni di merito in ossequio all'indipendenza e all'autonomia della magistratura non sono oggetto di valutazione. Così il Ministro della giustizia, Carlo Nordio, dispone l'archiviazione del procedimento sul caso della 'famiglia nel bosco", conclude la nota. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Famiglia nel bosco, nessun illecito dai pm”: Nordio archivia l’inchiesta disciplinare sui magistrati

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