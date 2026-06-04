Famiglia nel bosco nessun illecito dei pm | Nordio archivia l’inchiesta disciplinare sui magistrati
Il ministro della Giustizia ha deciso di archiviare l’inchiesta disciplinare sui magistrati coinvolti nell’indagine nota come “famiglia nel bosco”. L’indagine, avviata per verificare eventuali illeciti, si è conclusa senza riscontrare comportamenti censurabili da parte dei magistrati. Nessun profilo di illecito disciplinare è stato emerso al termine dell’indagine. La decisione di archiviare è stata comunicata ufficialmente, chiudendo così il procedimento.
Roma – “All'esito dell'inchiesta sulla 'famiglia nel bosco' disposta dal Ministro della Giustizia, non sono emersi profili di illeciti disciplinari da parte dei magistrati". L’ispezione ha dato esito negativo: nessuna irregolarità. Da via Arenula arriva la nota ufficiale che archivia il capitolo disciplinare e politico di una storia dolorosa che si trascina dal 20 novembre scorso. "Le decisioni di merito in ossequio all'indipendenza e all'autonomia della magistratura non sono oggetto di valutazione”: così il ministro Carlo Nordio ha disposto l'archiviazione del procedimento sul caso Palmoli. Il ministro... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Famiglia nel bosco, nessun illecito dai pm: archiviata l'inchiesta x.com
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