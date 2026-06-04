Il ministro della Giustizia ha deciso di archiviare l’inchiesta disciplinare sui magistrati coinvolti nell’indagine nota come “famiglia nel bosco”. L’indagine, avviata per verificare eventuali illeciti, si è conclusa senza riscontrare comportamenti censurabili da parte dei magistrati. Nessun profilo di illecito disciplinare è stato emerso al termine dell’indagine. La decisione di archiviare è stata comunicata ufficialmente, chiudendo così il procedimento.

Roma – “All'esito dell'inchiesta sulla 'famiglia nel bosco' disposta dal Ministro della Giustizia, non sono emersi profili di illeciti disciplinari da parte dei magistrati". L’ispezione ha dato esito negativo: nessuna irregolarità. Da via Arenula arriva la nota ufficiale che archivia il capitolo disciplinare e politico di una storia dolorosa che si trascina dal 20 novembre scorso. "Le decisioni di merito in ossequio all'indipendenza e all'autonomia della magistratura non sono oggetto di valutazione”: così il ministro Carlo Nordio ha disposto l'archiviazione del procedimento sul caso Palmoli. Il ministro... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Famiglia nel bosco, nessun illecito dei pm”: Nordio archivia l’inchiesta disciplinare sui magistrati

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