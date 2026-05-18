Famiglia nel bosco magistrati preoccupati per ispezione tribunale Salvini attacca | Vergognatevi

Gli ispettori del ministero della Giustizia hanno effettuato un’ispezione presso il Tribunale per i minorenni dell’Aquila, concentrandosi sulla vicenda di una famiglia che vive nel bosco. I magistrati coinvolti si sono detti preoccupati per quanto emerso durante i controlli. Nel frattempo, un esponente politico ha rivolto critiche pubbliche alla gestione dell’intera situazione, definendola in modo severo. La vicenda ha suscitato reazioni e discussioni tra diverse forze politiche e istituzioni.

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