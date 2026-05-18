Famiglia nel bosco magistrati preoccupati per ispezione tribunale Salvini attacca | Vergognatevi

Da webmagazine24.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli ispettori del ministero della Giustizia hanno effettuato un’ispezione presso il Tribunale per i minorenni dell’Aquila, concentrandosi sulla vicenda di una famiglia che vive nel bosco. I magistrati coinvolti si sono detti preoccupati per quanto emerso durante i controlli. Nel frattempo, un esponente politico ha rivolto critiche pubbliche alla gestione dell’intera situazione, definendola in modo severo. La vicenda ha suscitato reazioni e discussioni tra diverse forze politiche e istituzioni.

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(Adnkronos) – Ispettori del ministero della Giustizia al Tribunale per i minorenni dell'Aquila, sotto la lente la vicenda della 'famiglia nel bosco'. Mentre l'Anm lancia l'allarme esprimendo "preoccupazione per le modalità con cui sta proseguendo l’ispezione", il vicepremier e ministro Matteo Salvini parte all'attacco dei magistrati, accusati dal leghista di anteporre il lavoro dei colleghi. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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